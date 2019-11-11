BEYOĞLU'NDA ÖLÜ BULUNAN KİŞİ ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI ÇIKTI

11.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:55

BEYOĞLU'nda ceseti bulunan kişinin, Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu tespit edildi.

Olay, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi.Etrafta inceleme yapan polis ekipleri iki katlı bir binanın camının açık olduğunu gördü. Polis, ölen kişinin camdan düşmüş olabileceğini düşünerek yukarı çıktı. Polis ekipleri kendilerine kapıyı açan kadına sokakta ölen kişiyi tanıyıp tanımadığını sordu. Yerde elleri ve ayakları kırık olarak yatan kişinin eşi James Gustaf Edward Le Mesurier (48) olduğunu söyledi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TANIDIK İSİM ÇIKTIYapılan incelemede cesedin Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu olduğu tespit edildi. 48 yaşındaki Le Mesurier'in ölümü, polis kayıtlarına göre 'yüksekten düşme' olarak geçti.

EŞİNİN İFADESİLe Mesurier'in 4 yıldır Türkiye'de bulunduğu belirtilirken evinin Büyükada'da olduğu ölü bulunduğu sokakta ise ofisinin yer aldığı kaydedildi. Eşinin ilk ifadesinde eğitim kurumu bulunan James Gustaf Edward Le Mesurier'in iş yoğunluğu nedeniyle bir süredir stres nedeniyle uykusuzluk yaşadığı bu nedenle de uyku ilacı kullandığını söylediği öğrenildi. İğne tedavisi için bir sağlık kuruluşuna yakın olmak amacıyla home ofis olarak da kullandıkları Karaköy'deki olayın yaşandığı adrese geldiklerini belirtti. Polise, saat 04.00 sıralarına kadar eşi ile ayakta olduklarını ifade eden kadın, birlikte uyku ilacı alıp yattıklarını söyledi.

Le Mesurier ve eşinin kaldığı 3. kattaki home ofise sadece parmak izi ile açılan kapıdan girilebildiği kaydedildi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde de olay sırasında binada sadece çiftin olduğu belirlendi.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BİR KADINLA TARTIŞTIĞI DUYULMUŞJames Gustaf Edward Le Mesurier'in çalıştığı dernek çalışanlarının müşterisi olduğunu belirten sokak esnafı Fırat Bulut "Biz burada esnafız. Sabah 09.00 gibi iş yerimize geldik. Sokak kapalıydı. Ne oldu diye araştırınca 'akşam olaylar olmuş'. Bizim de müşterimizdi. Saat 03.00 gibi başlamış gürültüler. Sabah 05.30 gibi ceset bulunmuş. Gece tartışma sesleri duyulmuş. Bir kadınla tartışmış. Burada Suriye'den gelen kişilere eğitim veriyorlardı" dedi.

Ek görüntüler ///////////////////-Olay yerinden görüntü-Kapının polislerce mühürlenmesi-Esnaf ile röportaj-Genel ve detay görüntüler

Görüntü Dökümü: ---------olay yerinden görüntüler-Yerdeki ceset

Kaynak: DHA

- İstanbul