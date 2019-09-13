13.09.2019 22:52

Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz turistlerin cesetleri adli tıpa kaldırıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda, bir otel odasında ölü bulunan İngiliz uyruklu 1'i kadın 2 kişinin cesetleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Kumbaracı yokuşunda bir apart otelde meydana gelmişti. İddiaya göre, tatil için Türkiye'ye gelen İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. ve Halina Paula de S. bir süre önce otele yerleşmişti. İstanbul'u dolaşan ikili en son 11 Eylül'de otel odasına girmiş ve çiftten daha sonra haber alınamamıştı. Sabah saatlerinde temizlik için odaya giden görevli, kapının açılmaması üzerine yetkililere bilgi vermişti. Kapıyı açan otel yetkilileri iki turisti yatağın üzerinde uzanır vaziyette hareketsiz halde görünce, polise ve sağlık ekiplerine bilgi vermişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kişinin de öldüğünü belirlemişti. Bunun üzerine polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmazken, ölüm nedeninin alkol ve uyuşturucu kaynaklı olabileceği belirtildi.

İki turistin cesetleri üzerinde polis inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cesetler yaklaşık 5 saat sonra belediyeye ait cenaze aracıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA