Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda öldüren gasp kamerada

Olay, Tarlabaşı Caddesi'nde 6 Aralık Pazartesi saat 06.45'te meydana geldi. Tarlabaşı Caddesi üzerinde yürüyen Kanadalı B.H.J. (52) yanına gelen iki kişi ile konuşmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen A.Y. turistin boğazına yumruk atarak yere düşürdü. M.D. ve D.C. yere düşen turistin cep telefonu ve cüzdanını alarak olay yerinden kaçtı. Turiste yumruk atan A.Y. bir süre yerde yatan adamı kaldırmaya çalıştı. Turistin kendinden geçtiğini anlayan A.Y. taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar yerde hareketsiz yatan kişiye, yoldan geçen İranlı bir doktor müdahale etti. Doktor, kalp masajı yaparak, yabancı uyruklu kişiyi hayata döndürmeye çalıştı.

UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

"ADAMA YUMRUK ATTI"

Olayı gören Ahmet Ticen Mbay, "Biri adamın boğazına vurdu. Adam yere düşünce telefonunu ve parasını alarak kaçtılar. Sonra ambulans geldi. Adama kalp masajı yapıyorlar. Yumrukla gasp ettiler" dedi. Polis, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği A.Y'yi Eyüpsultan da, hırsızlık yapan iki kişiyi ise Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Turiste yumruk atan A.Y. "Kasten Öldürmeö suçundan, M.D. ve D.C. ise "Hırsızlık; Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasıö adliyeye sevk edildi. Yaşlı küçük olan M.D. ve D.C. serbest bırakıldı.