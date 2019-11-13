Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James...
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İngiltere'ye götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
13.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:00
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İngiltere'ye götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James...