Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendi
24.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:52
Beyoğlu'nda Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
Beyoğlu'nda Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
Saint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu.
Ayinde mum yakılıp Türkçe, İngilizce, Lehçe ve İtalyanca dualar edildi.
Kovid-19 önlemleri nedeniyle giriş çıkışlarda kontrolün yapıldığı ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra az sayıda turist katıldı.
Ayin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara