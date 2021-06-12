Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı
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Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı Kendini ayağından vurarak yaralayan şahıs başına silahı dayayarak intihar girişiminde bulundu Polis şahsı bir anlık dalgınlığı sonucu etkisiz hale getirerek silahı elinden aldı Beyoğlu'nda psikolojik sorunları olduğu...

Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı

Kendini ayağından vurarak yaralayan şahıs başına silahı dayayarak intihar girişiminde bulundu

Polis şahsı bir anlık dalgınlığı sonucu etkisiz hale getirerek silahı elinden aldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs kendini silahla ayağından yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri canını hiçe sayarak, başını silahı dayayan şahsı bir anlık dalgınlığından yaralanıp etkisiz hale getirdi. Nefes kesen o anlar İHA kameralarına yansırken, yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mahsum P. (33), sokak üzerindeki bir caminin avlusunda sağ ayağına tabancayla ateş ederek kendisini yaraladı. Şahıs ardından avludaki banka giderek tabancayı başına dayadı. Silah sesini duyan ve şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı.

Kahraman polis canını hiçe sayarak müdahale etti

Çalışmalar sürdüğü esnada şahıs tabancayı ayağının yanına bırakarak, polise kendisine yaklaşmamasını söyledi. O esnada şahsın bir anlık dalgınlığında faydalanan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri canlarını hiçe sayarak, şahsı tabancayı almasına engel olarak etkisiz hale getirdi. Nefes kesen o anlar ise İhlas Haber Ajansı kameralarına saniye saniye yansıdı. Etkisiz hale getirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın ayağına ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrasında ambulansa götürülen Mahsum P., Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tabancanın namlusuna mermi sürülmüş

Olayın ardından polis ekiplerinin nezaretinde hastaneye götürülen şahsın tabancasına ise el konuldu. Silahta yapılan incelemede merminin namluya sürüldüğü, şarjöründen ise 11 adet mermi olduğu öğrenildi. Tedavisi tamamlanan şahıs ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tabanca ve mermiler ise Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı
Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı
Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı
Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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