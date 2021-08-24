Beyoğlu'nda müşterilerden fazla ücret isteyen taksiciye ceza kesildi
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Beyoğlu'nda müşterilerden fazla ücret isteyen taksiciye ceza kesildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda yolcu seçip, müşterilerinden fazla ücret istediği belirlenen taksi sürücüsüne ceza kesildi.

Beyoğlu'nda yolcu seçip, müşterilerinden fazla ücret istediği belirlenen taksi sürücüsüne ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Taksim Meydanı'nda araca binmek isteyen yolcuları seçen ve müşterilerden fahiş ücret isteyen taksicinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyerek kimliği tespit edilen sürücü E.Ö, sivil trafik ekipleri tarafından Beyoğlu'nda yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlalden toplam 1483 lira para cezası uygulandı. Aracı trafikten men edilen sürücünün belediyeden aldığı çalışma ruhsatı da 3 gün süreyle geçici olarak iptal edildi.

Beyoğlu'nda müşterilerden fazla ücret isteyen taksiciye ceza kesildi
Beyoğlu'nda müşterilerden fazla ücret isteyen taksiciye ceza kesildi
Beyoğlu'nda müşterilerden fazla ücret isteyen taksiciye ceza kesildi
Beyoğlu'nda müşterilerden fazla ücret isteyen taksiciye ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Beyoğlu'nda müşterilerden fazla ücret isteyen taksiciye ceza kesildi - Haberler
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