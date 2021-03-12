BEYOĞLU'NDA MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN POLİSTEN DEĞNEKÇİLERE OPERASYON
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BEYOĞLU'NDA MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN POLİSTEN DEĞNEKÇİLERE OPERASYON

12.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:32

BEYOĞLU'nda müşteri kılığına giren polis, değnekçilere operasyon düzenledi.

BEYOĞLU'nda müşteri kılığına giren polis, değnekçilere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin müşteri gibi davranarak, değnekçilere düzenlediği operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Karaköy Ağaç Tulumba Sokak'ta değnekçilik yapan kişilere operasyon düzenledi. Müşteri gibi davranarak, ücret pazarlığı yapan ekipler, A.A. ve İ.B., isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilere bin 304 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan İ.B.'ye daha önce 5 kez, A.A.'ya ise 2 kez işlem yapıldığı tespit edildi. Öte yandan polisin müşteri gibi davranarak, değnekçilere düzenlediği operasyon kameralara yansıdı.

BEYOĞLU'NDA MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN POLİSTEN DEĞNEKÇİLERE OPERASYON
BEYOĞLU'NDA MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN POLİSTEN DEĞNEKÇİLERE OPERASYON
BEYOĞLU'NDA MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN POLİSTEN DEĞNEKÇİLERE OPERASYON
BEYOĞLU'NDA MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN POLİSTEN DEĞNEKÇİLERE OPERASYON
BEYOĞLU'NDA MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN POLİSTEN DEĞNEKÇİLERE OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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