BEYOĞLU'NDA MÜHRÜ KIRILAN VE YİNE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN
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BEYOĞLU'NDA MÜHRÜ KIRILAN VE YİNE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN

15.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:32

*9 kişiye 30 bin 600 lira ceza kesildi.

*9 kişiye 30 bin 600 lira ceza kesildi.

*Aynı iş yeri ikinci kez mühürlendi. Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA)

BEYOĞLU'nda mühür sökülerek kumar oynatılan kıraathaneye baskın düzenlendi. Kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 9 kişiye toplam 30 bin 600 lira ceza kesilirken, iş yeri ise tekrar mühürlendi. Baskın anı kameralara yansıdı. Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde mühürlü olan kıraathanenin mührü sökülerek yeniden kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Kıraathaneye dün saat 15.00'te yapılan baskında 9 kişinin içeride kumar oynadığı tespit edildi. İş yeri sahibi Z.Y hakkında adli işlem yapıldı. İçeride bulunan 9 kişiye, "Kumar oynamak" ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesi gereğince toplam 30 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

2.5 AY ÖNCE DE BASKIN YAPILMIŞTI

Kıraathaneye baskın yapan polis ekipleri, güvenlik kameraları ile girişlerin izlendiğini ve bu şekilde içeri müşteri alındığını belirledi. Aynı iş yerine daha önce de baskın yapıldığı tespit edildi. 2.5 ay önce yapılan baskında polis ekipleri, içeride bulunan kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymayarak okey ve kağıt oyunları oynayan 19 kişiye 59 bin 850 lira idari para cezası uygulamış, kıraathane ise mühürlenerek kapatılmıştı. Kıraathane, zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

BEYOĞLU'NDA MÜHRÜ KIRILAN VE YİNE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN
BEYOĞLU'NDA MÜHRÜ KIRILAN VE YİNE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN
BEYOĞLU'NDA MÜHRÜ KIRILAN VE YİNE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN
BEYOĞLU'NDA MÜHRÜ KIRILAN VE YİNE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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