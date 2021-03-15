Beyoğlu'nda mührü kırılan kıraathaneye kumar baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyoğlu'nda mührü kırılan kıraathaneye kumar baskını

15.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:06

Beyoğlu'nda mührü kırılan kıraathaneye kumar baskını Daha önce mühürlenen kıraathanede yine kumar oynarken yakalandılar Beyoğlu'nda polis ekipleri mührü kırılarak kumar oynatılan bir kıraathaneye baskın düzenledi.

Beyoğlu'nda mührü kırılan kıraathaneye kumar baskını

Daha önce mühürlenen kıraathanede yine kumar oynarken yakalandılar

İSTANBUL - Beyoğlu'nda polis ekipleri mührü kırılarak kumar oynatılan bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında 9 kişiye idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda daha önce mühürlenen bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan kıraathaneyi takibe alan polis ekipleri, kapısının kapalı olduğunu, üst taraftan açılan bir başka kapı ile müşterilerin içeri girdiğini tespit etti. Kıraathanenin güvenlik kamerasıyla da girişlerin izlendiği belirlendi.

Kıraathaneye baskın yapan ekipleri içeride 9 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda işyerinin daha önce de mühürlendiği ve mühür kırılarak tekrar açıldığı belirlendi.

Olayla ilgili işyeri sahibi Z.Y. hakkında "Mühür Fekki" suçundan adli işlem yapılırken, işyerinde bulunan diğer 9 kişiye ise toplam 30 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

Beyoğlu'nda mührü kırılan kıraathaneye kumar baskını
Beyoğlu'nda mührü kırılan kıraathaneye kumar baskını
Beyoğlu'nda mührü kırılan kıraathaneye kumar baskını
Beyoğlu'nda mührü kırılan kıraathaneye kumar baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Birol Güven Deniz Çakır Ferhan Şensoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Aykut Kocaman Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda mührü kırılan kıraathaneye kumar baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:08:05. #1.16#
title