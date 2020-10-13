Beyoğlu'nda motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı
13.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:08
Beyoğlu'nda kaldırıma çarpıp motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı.
Beyoğlu'nda kaldırıma çarpıp motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı. Yerde acı içinde bağıran yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
- İstanbul
Kaza, dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Meclis-i Mebussan Caddesi, Kabataş yönünde ilerleyen Emre Dalkılıç, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı. Şiddetli çarpma sonucu Dalkılıç motosikletten fırlarken, motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Başından kolundan ve bacağından ciddi şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünü gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Acı içinde bağıran Emre Dalkılıç daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı