Beyoğlu'nda motosikletli sürücü otomobile çarptı: 2 yaralı Beyoğlu'nda motosikletli sürücü otomobile çarptı: 2 yaralı Beyoğlu'nda kavşaktan dönen otomobile arkasından seyreden motosiklet sürücüsü çarptı.

Beyoğlu'nda motosikletli sürücü otomobile çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kavşaktan dönen otomobile arkasından seyreden motosiklet sürücüsü çarptı. Kazada yere savrulan motosikletli ve yolcusu hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü kavşaktan dönerek Çağlayan istikametine gitmek istedi. O esnada motosikletle seyir halinde olan motosiklet sürücüsü otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu motosikletli ve yolcu yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polisi ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer yaralıya ise ayakta müdahale edilerek tedavisi tamamlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA