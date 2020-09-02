Beyoğlu'nda motosikletin çarptığı kişi yaralandı Beyoğlu'nda motosikletin çarptığı Oruç S. adlı kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda motosikletin çarptığı Oruç S. adlı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Arap Cami Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 34 YB 0376 plakalı minibüs ile 34 TN 0589 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında kağıt toplayan Oruç S'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Oruç S, daha sonra ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA