Beyoğlu'nda motosikletin çarptığı kişi yaralandı
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Beyoğlu'nda motosikletin çarptığı kişi yaralandı

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeyen çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

26.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:14
Beyoğlu'nda motosikletin çarptığı kişi yaralandı

'nda yolun karşısına geçmeyen çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Bulvarı'nda, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 UV 4229 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nedim Ş'ye (60) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Nedim Ş, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nedim Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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