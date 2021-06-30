Beyoğlu'nda 'Miyawaki Mahalle Bahçesi' açıldı
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Beyoğlu'nda 'Miyawaki Mahalle Bahçesi' açıldı

Beyoğlu'nda 'Miyawaki Mahalle Bahçesi' açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda 'Miyawaki Tekniği' kullanılarak oluşturulan "Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi" hizmete açıldı.

Beyoğlu'nda 'Miyawaki Tekniği' kullanılarak oluşturulan "Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi" hizmete açıldı. Toplamda tüm mahalle bahçelerine ağaç, ağaççık, çalı ve muhtelif bitkilerden oluşan bin 740 adet bitki dikildi.

Japon Botanikçi Akira Miyawaki'nin 'Miyawaki Tekniği' kullanılarak oluşturulan "Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi" hizmete açıldı. Mahalle bahçelerinin 19'uncusu olan ve çevreyle uyumlu, tasarım ilkelerine uygun yeni bir yaşam alanı tasarlandı. Miyawaki bitkilendirme alanına ağaç, ağaççık, çalı ve muhtelif bitkilerden oluşan toplamda bin 740 adet bitkinin dikildiği bahçede, yeşil alan, çocuk oyun alanı ve dinlenme mekanları da bulunuyor.

"Bu mahallelerde doğan çocuklar adına birer zeytin ağaçları dikiyoruz"

Mahalle bahçesinin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Şu ana kadar bu mahalle bahçelerinin 19'uncusu. Küçük büyük ortalama bu kadar olacak şekilde mahallelerimizde bu bahçeleri yapıyoruz. Bu mahallelerde doğan çocuklar adına da birer zeytin ağaçları dikiyoruz. O çocuklarımız da Beyoğlu'na bereket getiriyorlar. Zeytin ağaçları da bir taraftan yolumuzu yeşillendirirken, inşallah bereketine de vesile oluyorlar. Miyawaki japon kültüründeki ağaç dikme modeli ve yetiştirme modeli hem böylece Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkinin de sağlam olmasına ve pekişmesine vesile olsun" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda 'Miyawaki Mahalle Bahçesi' açıldı
Beyoğlu'nda 'Miyawaki Mahalle Bahçesi' açıldı
Beyoğlu'nda 'Miyawaki Mahalle Bahçesi' açıldı
Beyoğlu'nda 'Miyawaki Mahalle Bahçesi' açıldı
Beyoğlu'nda 'Miyawaki Mahalle Bahçesi' açıldı
Beyoğlu'nda 'Miyawaki Mahalle Bahçesi' açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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