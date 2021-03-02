BEYOĞLU'NDA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI
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BEYOĞLU'NDA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI

02.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:09
BEYOĞLU'NDA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI

BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya servis minibüsü çarptı.

BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya servis minibüsü çarptı. Ayağından yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde  meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçen hafta trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralı, vatandaşların yardımıyla lokantadan alınan sandalyeye oturtularak ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü.

- İstanbul

BEYOĞLU'NDA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI
BEYOĞLU'NDA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI
BEYOĞLU'NDA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI
BEYOĞLU'NDA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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