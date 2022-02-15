Beyoğlu'nda minibüsün altında böyle kaldı

BEYOĞLU'nda geri geri giden minibüsün altında kalarak, vücudunda 7 kırık oluşan 70 yaşındaki kadın, kaza sonrası kendisiyle hiç ilgilenmediğini belirttiği sürücüden şikayetçi oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Şubat Cuma günü saat 09.00 sıralarında, Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'ta meydana geldi. Evinden ekmek almaya çıkan Seher Hançer (70) yolda yürürken arkasından geri geri gelen minibüsün altında kaldı. Sürücünün ileri doğru hareket ettirmesiyle aracın artından kurtulan kadın acı içinde yerde kaldı. İddiaya göre, Seher Hançer'e çarpan minibüsün sürücüsü ve diğer kişiler yol ortasında kalan kadını kenara alarak sağlık ekiplerine haber verdi.

VÜCUDUNDA 7 KIRIK OLUŞTU

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, geri geri gelen minibüsün yolda yürüyen Serher Hançer'e çarpıp altına alması, sürücünün aracı ileri aldıktan sonra kadının acı içinde yerde kıvranması, sürücü ve diğer kişilerin Seher Hançer'in yanına koştukları görülüyor.