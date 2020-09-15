BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN
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BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN

BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN
15.09.2020 02:20 | Son Güncelleme: 15.09.2020 02:24

BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Keçeci Piri Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis etrafta güvenlik önlemi aldı. Metruk binada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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