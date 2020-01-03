Beyoğlu'nda metruk binada yangın
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
03.01.2020 21:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:11
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokak'taki 4 katlı metruk binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bin nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kaynak: AA