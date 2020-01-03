Beyoğlu'nda metruk binada yangın
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Beyoğlu'nda metruk binada yangın

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

03.01.2020 21:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:11

'nda 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokak'taki 4 katlı metruk binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bin nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beyoğlu'nda metruk binada yangın
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