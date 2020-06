Beyoğlu'nda metruk binada silahlar ele geçirildi Beyoğlu'nda metruk bir binanın bahçesinde yapılan aramada çeşitli çapta 8 silah ve uyuşturucu ile silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Beyoğlu'nda metruk bir binanın bahçesinde yapılan aramada çeşitli çapta 8 silah ve uyuşturucu ile silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs tarihinde Piri Paşa Mahallesi üzerinde durumundan şüphelendikleri A.T. (22) ve O.Ö.(30) adlı kişileri durdurmak istedi. Şüpheli A.T., polisi görünce elinde bulunan maddeyi yere attı. Yerdeki poşeti kontrol eden polis, içinde bir miktar uyuşturucu bulunduğunu belirledi. A.T. ile yanındaki arkadaşı O.Ö. gözaltına alındı. Her iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 70 lira ele geçirildi. A.T. ve O.Ö.'nün yakalandıkları bölge çevresindeki 2 metruk binada ve gözaltına alınanlardan A.T.'nin kaldığı eve yapılan operasyonda çeşitli marka ve modelde 8 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 24 şarjör, 13 mermi, 3 silah gövdesi, 9 silah yayı,8 namlu, 20 namlu temizleme fırçası, 2 kelepçe, 4 spiral taşı, plastik cop ile daralı ağırlığı 17 gram gelen hint keneviri ele geçirildi. Operasyonu sürdüren polis, şüphelilerin bağlantılı olduğu düşünülen O.K. (33), S.K. (39) ve B.K. adlı 3 şüpheliyi daha gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.K. adli makamlarca serbest bırakılırken, S.K., OK., A.T. ve O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

