BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME
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BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME

Haber-Kamera: Özgür EREN / Beyoğlu'nda metruk olduğu öğrenilen binanın iç kısmında kısmi çökme meydana geldi.

23.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 08:55
BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME

Haber-Kamera: Özgür EREN/  

'nda metruk olduğu öğrenilen binanın iç kısmında kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın çökme riskine karşın sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Çukur Mahallesi Peşkirci Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada sabaha karşı kısmi çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri binanın içerisinde arama yaptı. Aramalar sonucu binada kimsenin olmadığı anlaşıldı. Binanın tamamen yıkılma tehlikesine karşı sokağın bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. AFAD ekipleri de olay yerine gelerek binada inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü-----------------------İtfaiye araçlarından detay görüntü-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü-Binadan detay görüntü-AFAD ekiplerinden detay görüntü-Sokağın kapatılması

-Genel ve yakın detaylar   


Kaynak: DHA
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