Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı

09.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:52

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina yıkıldı.

Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesinde tadilat halindeki 5 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri de eğitimli köpek eşliğinde bir iş makinesinin altında kaldığı enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmada, binanın yıkılması sırasında arka tarafta bulunan Orhan Adli Apaydın Sokağı'ndaki 6 katlı boş binadan yola parçaların düştüğü belirlendi.

Ekipler, bunun üzerine söz konusu binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak burada inceleme yaptı.

İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ile Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05'te çökme olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir. Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir."

"Yıkım kararı alınmış, mühürlenmiş bir bina"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde ilçede bir binada çökme yaşandığını söyledi.

Kamera kayıtlarının incelendiğini belirten Yıldız, "İlk belirlemelere göre ölü ve yaralı yok. Daha doğrusu içeride kimsenin olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

Yıldız, bina Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde raporlu bir bina olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yani teknik olarak incelemesi yapılmış metruk, yıkım kararı alınmış, yıkılma tehlikesi olması kararıyla mühürlenmiş bir bina. Dolayısıyla içeride herhangi bir kişinin olduğu kamera kayıtlarında rastlanmadı. Buna rağmen köpek, termal cihazlar ve ileri dinleme dediğimiz bir sistemle canlı olup olmadığı tespit çalışması yapılıyor. Binayla alakalı 9'uncu ayda bir karar alınarak ilgilisine tebliğ edildi ve burayla ilgili bir güvenlik önlemi alınması konusunda gerekli tebligat yapıldı. Bina bir Ermeni vakfına ait bir bina. Bununla alakalı 11'inci ayda gerekli güvenlik önlemi alındı. Yan tarafında ruhsatlı inşaat çalışması yapılıyor. Onun yapılmış olması belki etkilemiştir düşüncesi var ama arkadaşlar derin bir kazı olmadığını, olayın ona bağlı olmadığı, hava şartlarına bağlı olduğunun ön bir tespiti var."

Beyoğlu'nda yıkım kararı alınan binaların olduğunu anlatan Yıldız, "Bu binalarla alakalı Anıtlar Kuruluyla ilgili gerekli yazışmalar yapılıyor nasıl yıkılacağı konusunda. Bölge tarihi sit alanı olan bir bölge. Böyle bir alanda da belediyenin tek başına karar alıp da yıkma yetkisi yok. Beyoğlu'nda alıp Anıtlar Kurulunda yazışması devam eden 370 tane yıkım kararı olan bu tür metruk yapı var. Tespit edebildiğimiz bunlar." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin incelemesinin ardından olay yerine gelen iş makinesi, kapanan Asmalı Mescit Caddesi'ni açmak için çalışmalara başladı.

Kaynak: AA