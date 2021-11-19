Beyoğlu'nda metruk bina yangını

BEYOĞLU, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 23: 20 sıralarında alınan ihbar üzerine olay yerine Beyoğlu itfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekibimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olay esnasında mahsur kalan 1 vatandaşımız kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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