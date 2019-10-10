Beyoğlu'nda metruk bina çöktü(1)

Beyoğlu'nda metruk bina çöktü(1)

Ozan URAL /İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda metruk bir bina çöktü.

10.10.2019 05:12
Beyoğlu'nda metruk bina çöktü(1)

Ozan URAL/İSTANBUL DHA 

Beyoğlu'nda metruk bir bina çöktü. Olay Bostan Mahallesi Taşkaval Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı metruk bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede binanın boş olduğu ve olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

-------------Çöken binadan görüntü

-Ekiplerin çalışması


Kaynak: DHA
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