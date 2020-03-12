Beyoğlu'nda metruk ahşap binanın duvarı yıkıldı
Beyoğlu'nda, yangında hasar gören 3 katlı metruk ahşap binanın duvarı yıkıldı.
12.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:50
Beyoğlu'nda, yangında hasar gören 3 katlı metruk ahşap binanın duvarı yıkıldı.
Yenişehir Mahallesi'nde iki hafta önceki yangında hasar gören 3 katlı metruk binanın duvarı yola doğru yıkılırken, kopan parçalar karşı taraftaki eve çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Duvarın yıkılmasıyla karşıdaki evde hasar oluştu.
Kaynak: AA