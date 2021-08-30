Beyoğlu'nda meşale ve bayraklarla 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü (2)

Beyoğlu Belediyesince Türk bayrakları ve meşalelerle düzenlenen yürüyüş ve konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Beyoğlu Belediyesince Türk bayrakları ve meşalelerle düzenlenen yürüyüş ve konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında ellerinde meşaleler ve omuzlarında Türk bayrağı olan yüzlerce kişi, Taksim Meydanı'ndan Tophane Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

Vatandaşlar da evlerinin camlarından ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yürüyüş etkinliğinde yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı her yıl büyük bir heyecanla kutladıklarını söyledi.

Zafer Bayramı'nın büyük mücadelelerle kazanılan savaşların bir kutlaması olduğunu anlatan Yıldız, "Bundan 99 yıl önce zafer bu milletin hakkı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşını başlatması ve Milli Mücadeleyi alnının akıyla vermesinin bir sonucu olarak ülkeyi işgalden kurtarmak suretiyle yedi düvele vermiş olduğumuz bir cevap, kazanmış olduğumuz bir zaferin günüdür. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun." dedi.

Yürüyüşün ardından Hasköy Sahne'de Zafer Konseri verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan konserde birçok şarkı seslendiren Resul Dindar'a etkinliğe katılanlar eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara