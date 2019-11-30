Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
30.11.2019 00:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:28
Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak'taki 4 katlı müzenin jeneratörün bulunduğu bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürdü.
Kaynak: AA