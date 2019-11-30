Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nde çıkan yangın söndürüldü
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Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.11.2019 00:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:28
Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nde çıkan yangın söndürüldü

'nda 'nin bodrum katında çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak'taki 4 katlı müzenin jeneratörün bulunduğu bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi.

ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürdü.

Kaynak: AA
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