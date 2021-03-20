Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' Sergisi
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Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' Sergisi

20.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:57
Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' Sergisi

Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin ön gösterimine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nda böylesine özel bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol'un yeni kişisel sergisi "Makine Hatıraları: Uzay" Beyoğlu Dolapdere'deki İstanbul Pilevneli Gallery'de sanatseverlerle buluştu.  Serginin pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen ön gösterimine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen sergi, pazar günü hariç her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 25 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

"BÖYLESİNE ÖZEL BİR ÇALIŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Başkan Yıldız, sanat ve bilimi yapay zeka ile etkileyici bir şekilde buluşturan sergiyi çok beğendiğini belirterek Beyoğlu'nda böylesine özel ve mükemmel bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.


Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' Sergisi
Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' Sergisi
Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' Sergisi
Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' Sergisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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