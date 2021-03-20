Beyoğlu'nda "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi
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Beyoğlu'nda "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi

20.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:02
Beyoğlu'nda

Sanatçı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanat ve bilimi yapay zeka ile etkileyici bir şekilde buluşturan serginin ön gösterimine katılan Başkan Yıldız, Beyoğlu'nda böylesine özel bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Beyoğlu sıra dışı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Refik Anadol'un yeni kişisel sergisi "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi Beyoğlu Dolapdere'deki İstanbul Pilevneli Gallery'de sanatseverlerle buluştu. Serginin pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen ön gösterimine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen sergi, pazar günü hariç her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 25 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sanatçı Refik Anadol ile birlikte sergiyi gezen Başkan Yıldız, sanat ve bilimi yapay zeka ile etkileyici bir şekilde buluşturan sergiyi çok beğendi. Başkan Yıldız, Beyoğlu'nda böylesine özel bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan ve Beyoğlu Belediyesi olarak destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"En iyi fikirlerimi her zaman Türkiye'ye getiriyorum"

Sergi hakkında konuşan Sanatçı Refik Anadol ise "İstanbul'da 10 yıldır yaptığım bütün işlerde çok anlamlı ilişkiler geliştirdim. 2011 yılındaki 'İstiklal Caddesi'nin Sesleri' projesi, 'Arşiv Rüyası' ya da 'Eriyen Hatıralar' gibi en iyi fikirlerimi burada gerçekleştiriyorum. Bir sanatçı olarak hayalim, sanatı her yaş, her kültür ve her insan için yapabilme ihtimaliydi. Bu yüzden 14 dil konuşabilen ve 10 ülkeyi temsil eden 14 kişilik bir ekiple çalışıyorum. Bu anlamda evrensellik en büyük kaygılarımdan biri. Fakat özellikle genç arkadaşlarım yapay zeka, uzay, büyük veri ve geleceğin yeni deneyimlerini ön görmek adına ilgili olduklarını görüyorum" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi
Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi
Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi
Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi
Beyoğlu'nda 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 16:06:21. #1.15#
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