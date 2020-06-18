Beyoğlu'nda mahalle bahçeleri açılıyor Beyoğlu Belediyesi, ilçe genelinde açmayı planladığı mahalle bahçelerinin yapımını sürdürüyor.

Beyoğlu Belediyesi, ilçe genelinde açmayı planladığı mahalle bahçelerinin yapımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın seçim sürecinde açma sözünü verdiği mahalle bahçelerinden bugüne kadar 5'i hizmete açılırken, 3'ünün yapımı devam ediyor.

42 farklı noktada inşa edilmesi planlanan mahalle bahçelerinde, voleybol ve basketbol sahası, çocuklar için oyun grupları ile spor aletleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, seçim döneminde çocuklara ve gençlere verdikleri mahalle bahçeleri sözünü yerine getirdiklerini belirtti.

Yıldız, "İnşallah bir buçuk yıl içerisinde ilçemizin dört bir yanında 42 mahalle bahçemizi hizmete açmış olacağız. Çocuklarımızın mahalleden kopmadan gelip basketbol, voleybol oynayabilecekleri; vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte gelip dinlenebilecekleri mahalle bahçelerimiz Beyoğlu'muza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA