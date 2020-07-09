(BEYOĞLU'NDA MAĞAZADA YANGIN; MAHSUR KALAN ÇALIŞAN KURTARILDI Murat DELİKLİTAŞ -Özgür EREN / İSTANBUL DHAİstiklal Caddesi'nde, giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Murat DELİKLİTAŞ -Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

İstiklal Caddesi'nde, giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman yüzünden içeride mahsur kalan bir çalışan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı çalışan hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tünel Meydanı'ndaki bir giyim mağazasında 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı giyim mağazasının 2'nci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada içeride olan çalışanlardan biri kendini dışarı atarken, diğer çalışan yoğun duman yüzünden içeride mahsur kaldı. Yangına ilk müdahaleyi yan tarafta bulunan lokanta çalışanları yaptı. Bir lokanta çalışanı, çatıdan müdahale ederek içeride mahsur kalan mağaza çalışanına ulaşmak istedi. Diğer lokanta çalışanlarının da yardımına rağmen yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan kişiye ulaşılamadı. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Merdiven yardımıyla içeri giren itfaiyeciler, duman nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenilen mağaza çalışanını dışarı çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çalışan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangın sırasında giyim mağazasının kapalı olduğu belirtilirken, iki çalışanın geceleri mağazada kaldığı öğrenildi.

İstiklal Caddesi'nde yürürken, mağazanın olduğu taraftan bir patlama sesi geldiğini söyleyen Kayahan Kaya "Bir andan patlama sesi geldi. Bir kişi kendisini dışarıya zor attı. Bir kişi de içerideydi. Yan dükkandakiler yardıma koştu. Diğer dükkanlara da sıçrayabilirdi" dedi.

Kaynak: DHA