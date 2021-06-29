Beyoğlu'nda Macarların yaşadığı yerlere anı plaketi asıldı

Beyoğlu Belediyesi ve Macar Kültür Merkezi tarafından Macar kurumlarının bulunduğu noktalara anı plaketi yerleştirdi.

Beyoğlu Belediyesi ve Macar Kültür Merkezi tarafından Macar kurumlarının bulunduğu noktalara anı plaketi yerleştirdi.

Çalışma kapsamında Büyük Bayram Sokağı'nda bulunan ve 2013 yılında tekrar faaliyete giren Macar Bilim Enstitüsü ile İstiklal Caddesi'nde şu an farklı isimde bulunan daha önce ise uzun yıllar Macarlar tarafından işletilen ve ülkelerinden gelen önemli konukların kaldığı Peşte Oteli'nin girişine anı plaketleri asıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'ndeki otele yerleştirilen anı plaketinin önünde yaptığı konuşmada, ilçenin tarih, kültür yeri olmasının dışında farklı inançların, kültürlerin, medeniyetlerin, yaşanmışlıkların, mimari eserleriyle mekanlarını içerisinde barındırdığını kaydetti.

Macaristan'la aralarında olan dost ve kardeşliğin her daim sürdüğünü aktaran Yıldız, şunları söyledi:

"Burada bu kardeşliğin, birlikteliğin her daim yaşaması için bu plaketin de buraya konması bana göre anlamlı. Geçmişte olduğu gibi bu ve benzeri mekanlarda veya bütün bu coğrafyada buluşma mekanlarımız olacak. Belki bu yıl pandemi izin verir mi bilmiyorum ama bir Macar kurultayı var. Hep böyle gittik, gideceğiz diye söylüyoruz ama nasip olursa bir Macar Yaylası'nda tekrar buluşup kardeşliğimizi haykıracağız. O yaylada kurultayımızı yapıp kardeşlik türküleri söyleyeceğiz."

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ise ilçede yaşanmışlıkları hatırlatmak adına geçmişte Macar kurumlarının bulunduğu noktalara anı plaketleri yerleştirdiklerini söyledi.

Açılışı Tuna Nehri Günü'ne getirdiklerini ve bunun önemli olduğunu anlatan Keller, yapılan anı plaketlerinin değerinin çok büyük olduğunu ve bu konuda yardım edenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen