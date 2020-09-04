BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLLE KARPUZ SATAN İRANLI KONUŞTU
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BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLLE KARPUZ SATAN İRANLI KONUŞTU

BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLLE KARPUZ SATAN İRANLI KONUŞTUZeki GÜNAL-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satarken görüntülenen İranlı Seyed Yashar Tavakolian, konuştu.

BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLLE KARPUZ SATAN İRANLI KONUŞTU
04.09.2020 11:46 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:49

BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLLE KARPUZ SATAN İRANLI KONUŞTU

Zeki GÜNAL-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satarken görüntülenen İranlı Seyed Yashar Tavakolian, konuştu.

İranlı Seyed Yashar Tavakolian, arkadaşıyla birlikte Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz sattı. Trafik polisleri, lüks otomobil, amacı dışında kullanılmaktan 15 gün trafikten men edilirken sürücüsüne ise 1228 Lira para cezası kesti. Lüks otomobille karpuz satan Seyed Yashar Tavakolian, o anlarla ilgili konuştu. 3 yıldır İstanbul'da yaşadığını söyleyen Tavakolian, İran'da İran'da rap müzik yapımcılığı ile Türkiye'de reklam ve pazarlama işleriyle ilgilendiğini belirtti.

"İNSANLARI EĞLENDİRMEK İÇİN ÇEKTİK"

Lüks otomobille karpuz satma fikrinin arkadaşını ziyarete geldiği sırada karpuz satanları görünce ortaya çıktığını söyleyen Seyed Yashar Tavakolian, "Arabanın sahibi arkadaşım Milad'a böyle bir şey yapmayı teklif ettim. Bunu söylediğimde şaşırdı ama kabul etti. 3 video çektik. Sonuncusu bu karpuz satışı oldu. Arkadaşım Milad da iki yıldır Türkiye'de yaşıyor. Bu videoyu sosyal medyada paylaşmak ve insanları eğlendirmek için çektik. Türkiye'de neler yapabileceğimizi görmek istedik. Bu video sayesinde de pek çok restoran ve işletmeden telefon ve mesaj aldım. Onlar için de farklı fikirler üretmemi istediler. Karpuz satışı yaparken çok sayıda vatandaş izlemeye geldi. Bizi cep telefonlarıyla kaydettiler. Hepsi eğleniyordu. Araçlar yanımızda durup bize baktı. Karpuzları da ücretsiz dağıttık. İnsanların ilgisi nedeniyle trafik de yoğunlaştı. Daha sonra trafik polisi geldi ve gitmemiz gerektiğini söyledi. Farklı fikirlerimiz var. Önümüzdeki günlerde bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Öte yandan kendisine trafik cezası kesilen Tavakolian, üzgün olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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