BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLLE 5 LİRAYA KARPUZ SATAN SÜRÜCÜYE CEZA
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BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLLE 5 LİRAYA KARPUZ SATAN SÜRÜCÜYE CEZA

BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLLE 5 LİRAYA KARPUZ SATAN SÜRÜCÜYE CEZA Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satan İranlı sürücüye trafik polisi tarafından para cezası kesilirken lüks otomobil ise amacı dışı kullanılmaktan 15 gün trafikten men edildi.

BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLLE 5 LİRAYA KARPUZ SATAN SÜRÜCÜYE CEZA
04.09.2020 00:33 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:37

BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLLE 5 LİRAYA KARPUZ SATAN SÜRÜCÜYE CEZA
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satan İranlı sürücüye trafik polisi tarafından para cezası kesilirken lüks otomobil ise amacı dışı kullanılmaktan 15 gün trafikten men edildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobille 5 liraya karpuz satan sürücüyle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda, 07 MA 9278 plakalı lüks otomobilin sürücüsünün İran vatandaşı M. H. F. olduğu belirlendi. Trafik polisleri tarafından otomobil sürücüsü M. H. F.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 1, araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek, maddesine istinaden 1228 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil, 15 gün süreyle trafikten men edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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