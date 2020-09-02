BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLDE 5 LİRAYA KARPUZ SATTI BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLDE 5 LİRAYA KARPUZ SATTIZeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı.

BEYOĞLU'NDA LÜKS OTOMOBİLDE 5 LİRAYA KARPUZ SATTI

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.

Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı. Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü. Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.

Kaynak: DHA