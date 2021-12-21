Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda bir kişinin ölümü 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Olayın 3 yıldır süren bir husumet sonucu meydana geldiği belirlendi. Şüphelilerin çalıntı bir otomobille gerçekleştirdikleri saldırının ardından aracı yaktıkları ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakalanma anları ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ 5 KİŞİ YARALANMIŞTI

Beyoğlu, Örnektepe mahallesi, İmrahor caddesi üzerinde 22 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıkan Kubilay Berk Küçükaslan (24), Savaş Şentürk (30) ve Yılmaz Sarısoy (27) silahlı saldırıya uğradı. Lokantanın önüne yaklaşan bir otomobilin içinden açılan ateş sonucu Kubilay Berk Küçükaslan hayatını kaybederken Savaş Şentürk ve Yılmaz Sarısoy ağır yaralandı. Bu sırada aynı lokantanın önünde tesadüfen bulunan Okan Yalçın (23), Erhan Selek (38) ve 8 yaşındaki Azra Yalçın da kurşunlara hedef olarak yaralandılar. Saldırganlar olay yerinden geldikleri otomobille hızla kaçtı.

SALDIRGANLARIN KULLANDIĞI OTOMOBİL YAKILMIŞ OLARAK BULUNDU

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE OPERASYON YAPILDI

Mahkemede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden 5'ine ev hapsi verildi. 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.