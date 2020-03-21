Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi
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Beyoğlu, Zabıta, Polis, 3. Sayfa

Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

-Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekipleri, lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi yaptı.

21.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:12
Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

-Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekipleri, lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi yaptı. Kurula uymayanlar uyarıldı, bazılarının hakkında işlem yaptı.

Beyoğlu ilçe emniyet ekipleri ile zabıta ekipleri, Taksim, Tarlabaşı Bulvarı ve İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetlemesi yaptı. Ekipler, lokantaların masalarının mesafesinin bir buçuk metre olması için uyarıda bulundu. Uyarıya uymayanlar hakkında işlem yapılırken, bazılarına ise ikinci denetimde ceza yazılacağı uyarısında bulundu. Masaları dışarıya kuranlara ise masaları kaldırılması gerektiği bildirildi.

Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

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