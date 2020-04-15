Beyoğlu'nda Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nden hırsızlık girişimi BEYOĞLU'ndaki Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nin üstündeki kurşun levha hırsızlar tarafından birçok kez çalınmak istendi ancak polis ekipleri her defasında hırsızları yakadı.

BEYOĞLU 'ndaki Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nin üstündeki kurşun levha hırsızlar tarafından birçok kez çalınmak istendi ancak polis ekipleri her defasında hırsızları yakadı. Kasımpaşa'da bulunan Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nin üstündeki kurşun levhalar hırsızların hedefi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde şüpheli bir kişi türbenin üstüne çıkarak levhaları çalmaya çalıştı. Hırsızın, polis ekipleri tarafından suç üstü yakalanma anı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde türbenin üstündeki kişiyi polisler merdiven dayayarak aşağıya indirmesi ve üst araması yapması görülüyor. Dün akşam saat 21.00 sıralarından 2 kişi yine türbenin kurşun levhalarını çalmaya çalışırken Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. A.K. ve M.D. oldukları belirlenen şüpheliler söktükleri levhalar ile birlikte Kasımpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Kağıt toplayıcı oldukları öğrenilen şüphelilerin bugün adliyeye sevk edildikleri öğrenildi. Dün akşam saat 21.00 sıralarından 2 kişi yine türbenin kurşun levhalarını çalmaya çalışırken Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. A.K. ve M.D. oldukları belirlenen şüpheliler söktükleri levhalar ile birlikte Kasımpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Kağıt toplayıcı oldukları öğrenilen şüphelilerin bugün adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA