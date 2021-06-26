Son dakika... Beyoğlu'nda "LGBT Onur Yürüyüşü" için toplananlara polis müdahalesi
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Son dakika... Beyoğlu'nda "LGBT Onur Yürüyüşü" için toplananlara polis müdahalesi

Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN-Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda "LGBT Onur Haftası" kapsamında yürüyüş için toplananlara polis müdahale etti.

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN-Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda "LGBT Onur Haftası" kapsamında yürüyüş için toplananlara polis müdahale etti.

LGBT Onur Haftası kapsamında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde farklı noktalarda bir araya gelen grupların yürüyüşüne polis izin vermedi. Mis Sokak üzerinde LGBT bayrakları açarak slogan atan eylemcilere, İstanbul Valiliği'nin yasağını hatırlatan polis müdahale etti.İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokakların polis bariyerleriyle kapatılması nedeniyle grup üyeleri, Tarlabaşı'na yöneldi. Polis, kaçan bazı eylemciler gözaltına aldı. Eylemciler Tünel Meydanı'nda bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.


Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi
Son dakika... Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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