Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan'da Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde oyun oynandığı bilgisi üzerine adresi denetledi.

İş yerinde bulunan 23 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca toplam 73 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Nikos Dendias Devlet Bahçeli Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müjde Ar Cansu Dere Merve Dizdar
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 10:27:19. #1.16#

title