Beyoğlu'nda Kovid-19 denetimi yapıldı
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Beyoğlu'nda Kovid-19 denetimi yapıldı

08.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:50
Beyoğlu'nda Kovid-19 denetimi yapıldı

Beyoğlu'nda Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Beyoğlu'nda Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, Beyoğlu Zabıta Müdürü Hasan Yılmaz, beraberindeki ekiplerle ilçedeki kafeterya ve işletmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri denetledi.

Demirelli, işletme sahiplerinden dezenfektan ve ateş ölçer bulundurma, maske kullanma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma tedbirlerine riayet edilmesini isteyerek, kurallara uymanın önemini anlattı.

İstiklal Caddesi'ndeki mekanlar da önlemler doğrultusunda denetimden geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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