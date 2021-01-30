Beyoğlu'nda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosikletle böyle çarpıştı
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Beyoğlu'nda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosikletle böyle çarpıştı

30.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:15
Beyoğlu'nda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosikletle böyle çarpıştı

BEYOĞLU'nda koşarak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklete çarptı.

BEYOĞLU'nda koşarak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklete çarptı. Yayanın bir tarafa motosiklet sürücüsünün bir tarafa düştüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaköy'deki kaza dün saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Necatibey Caddesi'nde koşarak yolun karşına geçmek isteyen yayaya, motosiklet çarptı. Çarpmayla motosiklet sürücüsü düşüp yaralanırken yaya da diğer tarafa düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yerde yatan iki yaralının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı motosiklet sürücüsü ve yaya daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yayanın motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

 


- İstanbul
Beyoğlu'nda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosikletle böyle çarpıştı
Beyoğlu'nda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosikletle böyle çarpıştı
Beyoğlu'nda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosikletle böyle çarpıştı
Beyoğlu'nda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosikletle böyle çarpıştı
Beyoğlu'nda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosikletle böyle çarpıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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