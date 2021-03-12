Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

12.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:16
Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Beyoğlu Karaköy'de yol üzerine otopark levhası ve duba koyarak korsan otoparkçılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Beyoğlu Karaköy'de yol üzerine otopark levhası ve duba koyarak korsan otoparkçılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Karaköy Ağaç Tulumba Sokak'a duba koyarak park eden araçlardan ücret talep eden kişiler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Otoparka müşteri gibi araçla giden sivil polisler şüpheli İbrahim B. ve Abdulhalim A.'yı suçüstü yakaladı.

Polis kamerasına yansıyan olayda, korsan otoparkçıların sivil polislerle konuştuğu anlar görülüyor.

"Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, adli işlem için Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.

Ayrıca iki kişi hakkında, kara yolu yapısı üzerine duba ve benzeri engel koymaktan toplam 1304 lira idari para cezası kesildi.

İbrahim B.'ye 5, Abdulhalim A.'ya 2 kez aynı suçtan işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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