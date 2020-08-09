Beyoğlu'nda korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı
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Beyoğlu'nda korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı

Beyoğlu'nda "değnekçi" diye tabir edilen 2 korsan otoparkçı suçüstü yakalandı.

09.08.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:02

Beyoğlu'nda "değnekçi" diye tabir edilen 2 korsan otoparkçı suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri korsan otoparkçılığı önleme amaçlı çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Beyoğlu'nda Taksim Turan Caddesi ve Basmalı Tulumba Sokak'ta 2 kişinin korsan otoparkçılık yaparak vatandaştan para istedikleri görülmesi üzerine takibe alındı.

Takip edilen Cumali M. ve Selim Berk B. suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli

79. maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

Beyoğlu'nda korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı

Kaynak: AA

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