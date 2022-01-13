BEYOĞLU'NDA KORSAN OTOPARKÇILAR POLİSE YAKALANDI - Haberler
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BEYOĞLU'NDA KORSAN OTOPARKÇILAR POLİSE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda korsan otoparkçılık yapan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda korsan otoparkçılık yapan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu Karaköy'de korsan otoparkçılık yapıldığı ihbarıyla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Necatibey Caddesi üzerinde yelek giyerek ve yola duba koyarak korsan otoparkçılık yapan üç kişi olduğunu tespit etti. Korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen Cemal B., İbrahim B. ve Abdulhalim A. 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. maddesi (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Korsan otoparkçıların sürücüleri yönlendirerek park ettirmeleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BEYOĞLU'NDA KORSAN OTOPARKÇILAR POLİSE YAKALANDI

BEYOĞLU'NDA KORSAN OTOPARKÇILAR POLİSE YAKALANDI

BEYOĞLU'NDA KORSAN OTOPARKÇILAR POLİSE YAKALANDI

BEYOĞLU'NDA KORSAN OTOPARKÇILAR POLİSE YAKALANDI

BEYOĞLU'NDA KORSAN OTOPARKÇILAR POLİSE YAKALANDI

BEYOĞLU'NDA KORSAN OTOPARKÇILAR POLİSE YAKALANDI

BEYOĞLU'NDA KORSAN OTOPARKÇILAR POLİSE YAKALANDI

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