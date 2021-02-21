Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi
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Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi

21.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:38
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi

BEYOĞLU'nda işyerleri ve toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

BEYOĞLU'nda işyerleri ve toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi yapıldı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla işyerleri ve toplu taşıma araçları tek tek denetlendi. Yasağa uymayanlara idari para cezası uygulandı. Haksız rekabete yol açan işletmeler sadece paket servis yapmaları konusunda uyarıldı. 

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DA DENETLENDİ

Taksim Alt Geçidi'nde de toplu taşıma araçları denetlendi. Denetimler kapsamında yolcular temizlik, maske ve mesafe konusunda bilgilendirildi. Durdurulan bir takside pasaportunun süresi dolan turist, geri gönderilmek üzere polis merkezine götürüldü.

 


- İstanbul
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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