Beyoğlu'nda korona virüs kurallarını hiçe sayan 56 kişiye ceza yağdı

Beyoğlu'nda korona virüs tedbirlerini ihlal ederek açık olduğu tespit edilen iki işyerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde içeride bulunan 56 şahıs hakkında toplam 194 bin 469 lira idari para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nda korona virüs tedbirlerini ihlal ederek açık olduğu tespit edilen iki işyerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde içeride bulunan 56 şahıs hakkında toplam 194 bin 469 lira idari para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nda Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezi içerisinde faaliyet gösteren 2 farklı işyerine 16.05.2021 ve 17.05.2021 tarihlerinde denetim yapıldı. Denetimlerde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken işyerlerinin açık olduğu belirlendi. İş yerlerinde bulunan 56 şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu da tespit edildi. Denetimlerde bir işyerinin de ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi. Korona virüs tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 56 şahıs hakkında "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 194 bin 469 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Her iki işyerinin faaliyetlerine son verilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri de mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı