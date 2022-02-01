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Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

Beyoğlu'nda bulunan iki katlı bir binanın çatı katından alevler yükseldi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda bulunan iki katlı bir binanın çatı katından alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hatalı park nedeniyle sokağa girmekte güçlük yaşadı.

Olay saat 13.30 sıralarında Bülbül Mahallesi Küçükduvarcı Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı binanın çatı katında bulunan dairede elektrik kontağı kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi alevler içerisinde bıraktı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN İHBARIYLA OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE GELDİ

İtfaiye ekipleri yanlış park edilmiş araçlar dolayısıyla sokak üzerinde ilerlemekte zorlandı. Yangın sokakta korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin konuşan bir vatandaş: "Hafif bir dumanla başladı. Galiba elektrik kontağından çıktı. İtfaiyeye ben haber verdim. İtfaiye geldi ama bir süre suyu veremedi. Şimdi söndürüyorlar" dedi.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci/ İHA)

Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Beyoğlu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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