Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşatan gaspçı yakalandı



BEYOĞLU'nda iki gasp yaptığı belirtilen Altan E. yakalandı İstiklal Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda geçtiğimiz pazar günü gasp yapan Altan E. çevredekileri bıçakla tehdit ederek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan gaspçı, bir gün sonra da ATM'den para çeken kişiyi gasp etti. 35 yaşındaki gaspçı, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan E. sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Kaynak: DHA

- İstanbul