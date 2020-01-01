Beyoğlu'nda kitabevinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Beyoğlu'nda kitabevinde çıkan yangın hasara neden oldu

Beyoğlu'nda bir kitabevinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

01.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:42
Beyoğlu'nda kitabevinde çıkan yangın hasara neden oldu

'nda bir kitabevinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

'nde kitap satışı yapan ve kafe olarak hizmet veren 5 katlı iş yerinin mutfak kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerini tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, kitabevinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beyoğlu'nda kitabevinde çıkan yangın hasara neden oldu
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